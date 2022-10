Iniesta | Barcellona-Inter? Può succedere di tutto Ricordo ancora la delusione nel 2010

Commenta per primo Lunga intervista de La Gazzetta dello Sport ad Andres, centrocampista ex, che sta continuando la sua carriera in Giappone, con la maglia del Vissel Kobe. L'argomento più caldo è la sfida di mercoledì della sua ex squadra contro l'Inter:...Andres, ex centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo alla sfida di Champions contro l'Inter Andres, ex centrocampista del, ha parlato a La ...Le parole dello storico ex capitano del Barcellona Andres Iniesta alla Gazzetta dello Sport a due giorni dalla sfida con l'Inter.Il centrocampista ex blaugrana: 'Fiducia e speranza devono restare alte' ROMA (ITALPRESS) - 'All'andata è stato un risultato molto negativo per ...