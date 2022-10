Vertice ad Arcore tra Meloni | Salvini e Berlusconi Totoministri | spuntano nuovi nomi

Lo rende noto il centrodestra al termine deldei leader ad. Ma il risiko dei nomi non è ancora completato Tra le nuove ipotesi si apre quella di Elisabetta Alberti Casellati alla ...È la proposta lanciata dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende, nel corso deldel centrodestra dicon Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In alternativa, ...Si è conclusa la riunione tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. I leader si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere un governo forte e capac ...Lo rende noto il centrodestra al termine del vertice dei leader ad Arcore. Ma il risiko dei nomi non è ancora completato Tra le nuove ipotesi si apre quella di Elisabetta Alberti Casellati alla ...