... GOL DI! Como Perugia 1 - 0 : al Sinigaglia la delicatissima sfida tra le ultime due squadre diB è per il momento appannaggio dei lariani. Decide il gol messo a segno daal ...... il Como ospiterà il Cosenza nella gara valida per l'ottava giornata dellaB 2022 - 2023 ... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] COMO:T., Baselli D., Blanco A., Cagnano ... Serie B: Arrigoni-gol, il Como batte e supera il Perugia. Il Benevento di Cannavaro fermato 1-1 dal Sudtirol | Altri campionati Italia | Calciomercato.com La prima vittoria del Como ed il pareggio a Bolzano del Benevento di Cannavaro contro il Sudtirol nelle due gare domenicali che hanno chiuso il programma dell'ottava giornata d'andata del campionato d ...alla prima rete in Serie B, arriva bene su un cross in area di Casiraghi e ci mette lo zampino. Termina 1-1 al Marco Druso. Il Como firma la prima vittoria stagionale contro il Perugia. E’ Arrigoni a ...