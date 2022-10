(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:13 Appuntamento a tra pochissimo con le semifinali maschili dove sarà impegnato l’azzurro Rossetti. 15:12 Meraviglioso il percorso della 39enne umbra, che dalle semifinali ha innescato il pilota automatico, superando nettamente le avversarie. Perarriva la terza medaglia d’oro Mondiale dopo l’oro a squadre conquistato nel 2015 e l’oro individuale nel 2019. 15:10CAMPIONESSA DEL MONDOOROOOOOO! Sensazionale l’azzurra, che si mette al collo l’ennesima medaglia della sua splendida carriera. 15:08 Due su due per! Sbaglia Hill! 4 piattelli di margine! E’ fatta! 15:07 4 su 4 per entrambe, bene così. Mancano 6 piattelli. 15:06...

OA Sport

L'ultimo parziale si gioca punto a punto: Carnesecchi, con un bel, riporta in vantaggio i suoi; Mladossich e Podgornik (entrambi a uomo in più), ribaltano la situazione; infine Ferrero mette ...Patti ha ancora basse percentuali almentre Battipaglia varia le realizzatrici. A 9:39" segna Alford seguita da Castelli, rispondono Botteghi e Pilabere ma è sostanzialmente un assolo contro l'... LIVE Tiro a volo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Diana Bacosi splendido oro nello skeet femminile! Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La diretta di semifinali e finali delle gare di skeet con i pass olimpici in palio ai Mondiali di Osijek 2022: aggiornamenti live tiro a volo ...