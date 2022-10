LIVE Cremonese-Napoli | le formazioni ufficiali | turnover minimo per Spalletti | gioca Afena-Gyan

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non potrebbe essere più gasato ildi, che si presenta allo Zini di Cremona per l'ottava di campionato dopo aver...

PROBABILI FORMAZIONI- NAPOLICREMONESE (4 - 2 - 3 - 1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Ascacibar; Zanimacchia, Meite, Okereke; Dessers. All. AlviniNAPOLI (4 - 3 - ...... Milan 20, Udinese 20, Lazio* 17, Roma* 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e Salernitana 10, Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce* 7, Bologna 7, Hellas Verona 5,* 3,...Domenica 9 ottobre alle ore 18:00, allo stadio Giovanni Zini di Cremona, andrà in scena Cremonese–Napoli ... segui con noi la Diretta LIVE della partita.Tutto pronto all'attesissimo match tra Cremonese e Napoli. I giocatori sono ancora in campo per il riscaldamento. Le opposte tifoserie scaldano la voce in uno Zini tutto esaurito.