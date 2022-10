DIRETTA F1 | GP Giappone 2022 LIVE | orario TV8 | risultati e aggiornamenti gara

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lain tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione dellaBuongiorno e bentrovati alladel GP del, 18° round del Mondialedi F1. Sulla pista di Suzuka assisteremo a unamolto incerta, in cui anche il meteo potrebbe influire sul suo sviluppo. In altre parole, si dovrà prestare attenzione a qualsiasi particolare. Max Verstappen, su Red Bull, partirà dalla pole-position. L’olandese della scuderia di Milton Keynes andrà a caccia del successo che, abbinato al giro veloce, potrebbe valere il titolo mondiale. Per Max si tratterebbe del secondo successo consecutivo a quattro gare dalla conclusione del ...

