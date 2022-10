Gemma Galgani | “A 40 anni sono rimasta incinta | ho perso un figlio”

CHIUDE CON SANTINO A UOMINI E DONNE/ "Frequenta le 28enni..." Alessandro si commuove a Uomini e Donne Al centro dello studio, Maria De Filippi aiuta Alessandro ad aprire i regali che ...A Uomini e Donne continuano a esserci i colpi di scena. Protagonisti, come sempre, dame e cavalieri del Trono Over. Questa volta torna al centro studio, la quale racconta di avere dei sospetti su Santino , il nuovo cavaliere che sta conoscendo. La dama torinese crede che sia l'ennesima persona arrivata nel programma non per conoscerla, ...Nuove dichiarazioni pungenti da parte dell'ex cavaliere di Uomini e Donne sulla dama con la quale ha fatto coppia anni fa: elogi, invece, a Tina ...Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 11 ottobre, è stata mostrata l’esterna di Gemma Galgani con il nuovo pretendente, ...