Termosifoni accesi dal 22 ottobre in poi Massimo 19° invece che 20° Esenzioni per asili | ospedali e piscine DECRETO

Abbonati per leggere ancheTaglio di un centigrado, impianti di ridotti di un'ora al giorno e invernale accorciata di due settimane. Il ha stabilito il piano che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti ...Al fine di agevolare l'applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che ... la ...Firmato il provvedimento: un'ora in meno di caldo ogni giorno, temperature giù di un grado in casa e nei luoghi di lavoro, termosifoni accesi due settimane in meno rispetto allo scorso anno. La mappa ...