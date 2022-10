Italia | dove tutto nasce e rimane imperfetto

(Di venerdì 7 ottobre 2022) – Grandi le speranze legate al governo di centrodestra che promette di affrontare, se non risolvere, i gravi problemi che angustiano la popolazione, a cominciare da quello più urgente, le bollette del gas e della luce. Niente paura, però, ci siamo abituati da sempre a vivere e ad arrangiarci in un paese. Montanelli, un paio di mesi prima di andarsene, lo spiegò in una risposta a un giovane lettore del Corriere della sera: “ciò che insi fa. Era ed è rimasta imperfetta la democrazia, il sistema parlamentare, il maggioritario…”. Ebbene, volete che adessodiventi perfetto? Il massimo che si può sperare è che il nuovo governo faccia qualcosa, magari ...

... Donato Bilancia è morto in carcere a Padova ,era detenuto da anni, dopo aver contratto il ... Giustizia a tutti i costi/ Su1 il film con Steven Seagal 'Le tre vite di Donato Bilancia', la ...Madre a 57 anni . E' successo a CagliariMaria Cristina Lecis ha realizzato il suo sogno, seppur in tarda età. A raccontare tutto è stata lei stessa in una intervista a Pomeriggio 5 ,è intervenuta insieme al marito 67enne. La sua bambina è nata lo scorso 17 agosto nel reparto di Ostetricia dell'ospedale San Michele di Cagliari. Un lieto evento arrivato dopo un calvario che la ...L’Italia è dunque presa tra due fuochi e il meteo ne risentirà per i prossimi giorni. L’autunno sta così raggiungendo la nostra penisola e dopo le prime ottobrate ecco giungere la pioggia e i primi ...Si alza il sipario alla Scandone. Fine settimana clorato nel tempio di Fuorigrotta, dove scatta il primo turno di Coppa Italia. Nel girone A sono state inserite Rari Nantes Salerno, Brescia ...