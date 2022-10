L’Italia chiede l’estradizione di Robinho per scontare la sua pena detentiva per stupro (Di martedì 4 ottobre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 04/10/2022 alle 17:37 est Il giocatore è stato condannato a 9 anni di carcere all’inizio dell’anno Per ora continua in Brasile senza rispondere alla pena detentiva Roberto di Suzameglio noto come Robinho, è stato condannato all’inizio di quest’anno dalla giustizia italiana a 9 anni di reclusione per reato di stupro di gruppo impegnato con una ragazza di 23 anni nel 2013. Ma da allora il brasiliano vive ignaro di ogni controversia in Santigodendo di un tempo invidiabile, e senza alcuna intenzione di rispondere a questa sentenza ratificata dalla Suprema Corte di Cassazione italiana. A causa di questo silenzio e mancanza di azione, Il ministero della Giustizia ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 ottobre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 04/10/2022 alle 17:37 est Il giocatore è stato condannato a 9 anni di carcere all’inizio dell’anno Per ora continua in Brasile senza rispondere allaRoberto di Suzameglio noto come, è stato condannato all’inizio di quest’anno dalla giustizia italiana a 9 anni di reclusione per reato didi gruppo impegnato con una ragazza di 23 anni nel 2013. Ma da allora il brasiliano vive ignaro di ogni controversia in Santigodendo di un tempo invidiabile, e senza alcuna intenzione di rispondere a questa sentenza ratificata dalla Suprema Corte di Cassazione italiana. A causa di questo silenzio e mancanza di azione, Il ministero della Giustizia ...

