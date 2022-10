In uscita “Emozioni” di Rino Logiacco (Di martedì 4 ottobre 2022) Melicucco – Abbiamo raggiunto il nostro amico e corrispondente del nostro giornale Rino Logiacco, questa volta per fargli una intervista. Conosco Rino da oltre 20 anni, posso dire che per chi non lo conosce lo potrebbe definire e giudicare per quello che non è, perché lui non segue la massa, lui va contro corrente, potrei dire che è fuori dal coro. Lui è un personaggio Poliedrico e Sognatore. Correggimi se sbaglio, oltre alla superiori, hai fatto la radio, teatro popolare, il presentatore di concorsi ed hai sempre avuto la passione per il bello, il nuovo, l’arte nonché la poesia. Giusto, direi che non sbagli. Rino Logiacco non ha mai smesso nella sua vita di avere degli obiettivi da raggiungere, di spostare sempre più in là i suoi orizzonti. Verissimo non mi fermo al primo orizzonte che vedo o che è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 ottobre 2022) Melicucco – Abbiamo raggiunto il nostro amico e corrispondente del nostro giornale, questa volta per fargli una intervista. Conoscoda oltre 20 anni, posso dire che per chi non lo conosce lo potrebbe definire e giudicare per quello che non è, perché lui non segue la massa, lui va contro corrente, potrei dire che è fuori dal coro. Lui è un personaggio Poliedrico e Sognatore. Correggimi se sbaglio, oltre alla superiori, hai fatto la radio, teatro popolare, il presentatore di concorsi ed hai sempre avuto la passione per il bello, il nuovo, l’arte nonché la poesia. Giusto, direi che non sbagli.non ha mai smesso nella sua vita di avere degli obiettivi da raggiungere, di spostare sempre più in là i suoi orizzonti. Verissimo non mi fermo al primo orizzonte che vedo o che è ...

MarinaTorossi : RT @MarinaTorossi: È in uscita in questi giorni il mio 'Bluoceano. Appunti di viaggio'. Impressioni, emozioni, pensieri annotati durante i… - cuyper_paul : RT @MarinaTorossi: È in uscita in questi giorni il mio 'Bluoceano. Appunti di viaggio'. Impressioni, emozioni, pensieri annotati durante i… - Occhipintiliet1 : RT @MarinaTorossi: È in uscita in questi giorni il mio 'Bluoceano. Appunti di viaggio'. Impressioni, emozioni, pensieri annotati durante i… - ChDellen : RT @MarinaTorossi: È in uscita in questi giorni il mio 'Bluoceano. Appunti di viaggio'. Impressioni, emozioni, pensieri annotati durante i… - ektorcode : Sicuramente ci rincontreremo fra poco?Non servono altre parole dopo gli elogi di lui x capire che si vogliono bene??… -