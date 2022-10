Cies | il Napoli è la squadra che fa più tiki taka in Italia

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 ottobre 2022) Il, l’osservatorio internazionale sul mondo calcistico, ha condotto uno studio, analizzando 1.226 squadre di 71 campionati in tutto il mondo e stillando una classifica mondiale in base al numero di passaggi tentati e riusciti a partita. I dati presi in esame fanno riferimento alla stagione attuale fino allo scorso 26 settembre. Per quanto riguarda il, primain Serie A si piazza ilcon 570 passaggi tentati a partita, subito prima dell’Inter con 539, e della Fiorentina 538. 1): 570 passaggi tentati a partita In avanti: 28,8% All’indietro: 15,6% Laterali: 55,6% 2) INTER: 539 passaggi tentati a partita In avanti: 27,7% All’indietro: 14,1% Laterali: 58,2% 3) FIORENTINA: 538 passaggi tentati a partita In avanti: 26,9% All’indietro: ...