Alessia Piperno | la 30enne italiana arrestata in Iran | si trova nel carcere di Elvin a Teheran

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) Laromanadalla Polizia in, si troverebbe neldi Evin a. Stando a quanto riportato dall’ANSA, la travel blogger sarebbe stata condotta lì subito dopo il fermo che, secondo il padre, sarebbe scattato il 28 settembre scorso, giorno del compleanno della ragazza. La chiamata di aiuto della donna in Italia sarebbe quindi partita proprio dalla prigione della capitaleiana. Adesso più fonti autorevoli invitano a mantenere un rigoroso riserbo sulla questione, in modo da evitare di compromettere quanto si sta facendo per riportarein Italia. Il rischio, infatti, è che l’arresto dellapossa essere politicizzato a prescindere dalle ...