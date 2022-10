Tragedia allo stadio in Indonesia, si riduce a un centinaio il bilancio delle vittime (Di domenica 2 ottobre 2022) GIACARTA (Indonesia) (ITALPRESS) – E’ stato rivisto al ribasso il bilancio delle vittime nei disordini scoppiati allo stadio di Malang. Lo rendono noto le autorità Indonesiane secondo cui sono almeno 125 i morti: “Sono state indentificate 124 vittime e un’altra non lo è ancora stata”, ha spiegato il vice governatore della regione, Emil Dardak, a Metro TV. In un primo momento si era parlato di 182 vittime, ma alcuni nomi sarebbero stati registrati due volte per errore. Almeno un centinaio i feriti. credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022) GIACARTA () (ITALPRESS) – E’ stato rivisto al ribasso ilnei disordini scoppiatidi Malang. Lo rendono noto le autoritàne secondo cui sono almeno 125 i morti: “Sono state indentificate 124e un’altra non lo è ancora stata”, ha spiegato il vice governatore della regione, Emil Dardak, a Metro TV. In un primo momento si era parlato di 182, ma alcuni nomi sarebbero stati registrati due volte per errore. Almeno uni feriti. credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

