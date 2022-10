Quasi come gli uomini, la tv delle donne antipatiche (Di domenica 2 ottobre 2022) Era ora. Finalmente nelle serie tv italiane sono arrivate (possiamo dirlo? Ok, lo diciamo...) le "stronze". Il termine non è elegantissimo, ce ne rendiamo conto, ma ben riassume il fenomeno in corso che vede delle donne assurgere al ruolo di protagoniste assolute senza per questo essere sante, martiri, virtuose, piacevoli, giovanili, piacenti, eroiche e qualsivoglia altro aggettivo edificante vi venga in mente. Fateci caso: in Italia un'anti eroina alla Maleficent non era praticamente pervenuta, come se fosse irrispettoso proporre un immaginario femminile che non incensasse la donna. Negli ultimi tempi, invece, il vento ha finalmente iniziato a cambiare: di emancipazione in emancipazione, si è capito che non c'è nulla di male a raccontare la donna con tutte le sue sfumature e contraddizioni: insomma anche antipatiche. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Era ora. Finalmente nelle serie tv italiane sono arrivate (possiamo dirlo? Ok, lo diciamo...) le "stronze". Il termine non è elegantissimo, ce ne rendiamo conto, ma ben riassume il fenomeno in corso che vedeassurgere al ruolo di protagoniste assolute senza per questo essere sante, martiri, virtuose, piacevoli, giovanili, piacenti, eroiche e qualsivoglia altro aggettivo edificante vi venga in mente. Fateci caso: in Italia un'anti eroina alla Maleficent non era praticamente pervenuta,se fosse irrispettoso proporre un immaginario femminile che non incensasse la donna. Negli ultimi tempi, invece, il vento ha finalmente iniziato a cambiare: di emancipazione in emancipazione, si è capito che non c'è nulla di male a raccontare la donna con tutte le sue sfumature e contraddizioni: insomma anche. ...

