Meteo Reatino | temporali e schiarite | domani minima a 9°C

(Di sabato 1 ottobre 2022) RIETI – Secondo la previsioni, il 1 ottobre 2022 avremo una giornata caratterizzata da, temperatura11°C, massima 19°C. In particolare avremo nuvolosità sparsa al mattino, manifestazioni temporalesche eal pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 19°C, ladi 11°C alle ore 23, lo zero termico più basso si attesterà a 2520m alle ore 14 e la quota neve più bassa, 2350m, alle ore 14. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 14km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 13km/h e 19km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 5 ...

