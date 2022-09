WomenX Impact lancia la startup competition 2022 | aperte le candidature

(Di venerdì 30 settembre 2022) LadelSummit , l’evento internazionale dedicato alla leadership femminile, torna anche nell’edizionecon un grande focus sull’innovazione e l’imprenditoria. Le “regole del gioco” sono sempre le stesse: grande visibilità, percorsi di accelerazione e formazione perguidate da donne (o con almeno una donna nel board). Nella nuova edizione, la fanno da padrona i main sponsor come Eni, el Ventures, InnovUp e Angels4Women che metteranno a disposizione percorsi e premi dal valore commerciale complessivo di circa centomila euro. La valorizzazione dell’imprenditoria femminile è particolarmente importante per, dal momento che gli ultimi dati mettono in luce una situazione difficile per le ...

WomenX cresce e amplia i servizi a disposizione del suo network. Attraverso nuovi programmi di mentoring e di membership, in partenza in questi giorni, la community di professioniste che oggi ... Startup Competition di WomenX Impact in partnership con Eni: aperte le candidature C'è tempo fino al 15 ottobre per presentare idee innovative e ottenere i premi firmati Eni, Feedel Ventures e InnovUp ...WomenX Impact e Eni presentano la Startup Competition per la leadership femminile. Alla start up vincitrice premi speciali degli sponsor.