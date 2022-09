F1 | Singapore | Max Verstappen campione se…

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il campionato mondiale della Formula 1 non ha avuto grandissime storie da raccontare. O meglio, le avrebbe anche avute, ma la superiorità messa in pista dalla Red Bull ha sbaragliato, rapidamente, tutti i pretendenti al trono sul quale è posto l’olandese più cannibale che ci sia. La scuderia austriaca ha avuto, fin qui, gioco molto facile sulle rivali: la Mercedes dell’ex numero uno Lewis Hamilton è incappata in un annata transitoria che ha reso poco competitive le due Frecce d’Argento, mentre la Ferrari di Charles Leclerc ha rialzato significativamente la testa, ma non abbastanza da impensierire la velocissima vettura del Toro. L’appuntamento di, in virtù di questa realtà ormai conclamata, potrebbe già assegnare il titolo nella classifica piloti: Maxsaràse riuscirà a realizzare una combinazione utile di ...