Contraccezione – Bonafoni | sia a carico del Ssn

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 settembre 2022): è tempo di renderla gratuita, sia adel Ssn – “Al di là delle polemiche, dichiara Martaconsigliera regionale del Lazio, è arrivato il tempo di rendere lagratuita a livello nazionale. “È inconcepibile che nel 2022 la pillola sia ancora considerata da AIFA fuori dall’esenzione e quindi non adel SSN. “Il solo aver eliminato la prescrizione medica per la richiesta della pillola anticoncezionale ha fatto aumentare il ricorso alla stessa da parte delle ragazze più giovani, anche minorenni. Con il successivo decremento del numero di IVG in quella fascia d’età. “Le chiacchiere della destra contro la legge 194 stanno a zero, la strada non può che essere quella dellagratuita a partire dai 14 anni ...