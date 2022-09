Brutta batosta per Francesca Michielin | “Si ridicolizza da sola”: affondata in diretta [VIDEO] (Di venerdì 30 settembre 2022) Durante un talk show politico, Francesca Michielin è stata tirata in mezzo alla discussione e demolita senza pietà: ricoperta di critiche Francesca Michielin (Youtube)Cantante e da poco conduttrice, Francesca Michielin nonostante la sua giovane età ha già una grande carriera alle sue spalle. Vincitrice di X-Factor 2011 a soli sedici anni, da quel momento la sua vita è letteralmente svoltata e la sua arte l’ha portata a fare della propria passione, il canto, il suo lavoro. Nel 2022, poi, la proposta inaspettata: la conduzione dello show che le ha cambiato la vita. In questo anno così magico e rivoluzionario, però, per Francesca Michielin è arrivata anche una Brutta batosta. Tutto è successo a Dritto e Rovescio, quando ... Leggi su specialmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Durante un talk show politico,è stata tirata in mezzo alla discussione e demolita senza pietà: ricoperta di critiche(Youtube)Cantante e da poco conduttrice,nonostante la sua giovane età ha già una grande carriera alle sue spalle. Vincitrice di X-Factor 2011 a soli sedici anni, da quel momento la sua vita è letteralmente svoltata e la sua arte l’ha portata a fare della propria passione, il canto, il suo lavoro. Nel 2022, poi, la proposta inaspettata: la conduzione dello show che le ha cambiato la vita. In questo anno così magico e rivoluzionario, però, perè arrivata anche una. Tutto è successo a Dritto e Rovescio, quando ...

