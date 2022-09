SKY: “L’agente di Meret a Castel Volturno: sul tavolo il rinnovo ed anche Gaetano” (Di giovedì 29 settembre 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Sky Sport rivela che Federico Pastorello, L’agente di Alex Meret, ha appena varcato l’uscio d’ingresso del “Konami Training Center” di Castel Volturno. Il noto procuratore, che ha nel suo portfolio numerosi calciatori, è approdato nella sede d’allenamento del Napoli per parlare della situazione contrattuale di Meret ma non solo. Pastorello è infatti anche il procuratore di Gianluca Gaetano, che è partito proprio dal settore giovanile per poi spiccare il volo verso la Serie A con la promozione conquistata con la Cremonese. Secondo quanto rivela Sky Sport, il Napoli e l’entourage del portiere ex Spal ed Udinese stanno discutendo del rinnovo del contratto, con la definizione dei bonus e della durata del contratto. Secondo Sky le due ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 settembre 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Sky Sport rivela che Federico Pastorello,di Alex, ha appena varcato l’uscio d’ingresso del “Konami Training Center” di. Il noto procuratore, che ha nel suo portfolio numerosi calciatori, è approdato nella sede d’allenamento del Napoli per parlare della situazione contrattuale dima non solo. Pastorello è infattiil procuratore di Gianluca, che è partito proprio dal settore giovanile per poi spiccare il volo verso la Serie A con la promozione conquistata con la Cremonese. Secondo quanto rivela Sky Sport, il Napoli e l’entourage del portiere ex Spal ed Udinese stanno discutendo deldel contratto, con la definizione dei bonus e della durata del contratto. Secondo Sky le due ...

IavaroneToni : Sky - L'agente di Meret e Gaetano a Castelvolturno: rinnovo vicino per i due calciatori azzurri - areanapoliit : SKY - Rinnovo #Meret, l'agente è a Castel Volturno! Si parla anche di Gaetano - napolipiucom : SKY: 'L'agente di Meret a Castel Volturno: sul tavolo il rinnovo ed anche Gaetano' #CalcioNapoli #Calciomercato… - napolista : Sky: #Meret, l’agente #Pastorello a Castel Volturno per il rinnovo L’accordo per il nuovo contratto del portiere f… -