Regina Elisabetta | svelate le vere cause della morte Il dettaglio nel certificato

(Di giovedì 29 settembre 2022) A distanza di 20 giorni dalla, sono statelesua scomparsa. Infatti, ildiè stato reso pubblico, ed è firmato dalla figliaSovrana, la Principessa Anna. Nulla, che non potessimo immaginare, data l’età avanzata, ma il documento mette fina a ogni illazione (anche sul giorno e l’ora del decesso), una volta per tutte., di cosa è morta: il documento ufficiale Il National Records of Scotland ha reso noto ildiufficiale. Il documento, firmato dalla Principessa Anna, l’unica ...

rtl1025 : ?? La regina #Elisabetta II è morta di 'vecchiaia' l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di… - Ale_Is_Back : RT @DarioBallini: 'Il certificato di morte della Regina Elisabetta II dice che è morta di vecchiaia'. BOIA DE'. IO PENSAVO L'AVESSE STROZ… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Ecco di cosa è morta la Regina: il certificato sul decesso di Elisabetta II #29settembre @giadinagrisu - tempoweb : Ecco di cosa è morta la Regina: il certificato sul decesso di Elisabetta II #29settembre @giadinagrisu… - swagsashaa : RT @xxspacesx: Raffaella Carrà è morta. Piero Angela è morto. La regina Elisabetta è morta. Berlusconi è ancora vivo. -

...Dopo la pausa estiva Tv Talk torna in onda per commentare i fatti più salienti della tv ed in questi mesi ce ne sono stati veramente molti dagli eventi come la morte dellaII e le ...Rivelata la causa di morte ufficiale dellaII d'Inghilterra, scomparsa lo scorso 8 settembre, a 96 ...La Regina Elisabetta II è morta di vecchiaia. Recita così il certificato di morte rilasciato dalla National Records of Scotland questo ...Lo scandalo è senza precedenti, e vede un personaggio di fama mondiale che secondo le indiscrezioni, pretendeva di essere pagato.