Iv: Renzi, 'avanti progetto con Calenda, abbiamo molto futuro davanti' (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Ovviamente, il progetto con Carlo Calenda e gli amici di Azione va avanti. Troveremo tutti insieme le formule migliori per arrivare al 2024 a fare la differenza, in Italia e in Europa, con la lista Renew Europe. E considerate che siamo i più votati tra i giovani, qui il post, un segnale che ci dice che, per la prima volta dopo tanto tempo, abbiamo molto futuro davanti a noi e non solo il presente". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Ovviamente, ilcon Carloe gli amici di Azione va. Troveremo tutti insieme le formule migliori per arrivare al 2024 a fare la differenza, in Italia e in Europa, con la lista Renew Europe. E considerate che siamo i più votati tra i giovani, qui il post, un segnale che ci dice che, per la prima volta dopo tanto tempo,a noi e non solo il presente". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

sandrogozi : Ora andiamo avanti #RenewEurope ???? #RenewItalia ???? @Linkiesta - gpaulesu : @InesCatellani2 @CarloCalenda @WRicciardi Sul fatto che Renzi porti avanti le ste idee fino in fondo non ci sono du… - MorlaccoLucio : @Loops40994697 @FabryM_Zero @borghi_claudio Le ribadisco che non voto per Salvini..portare però ad esempio Renzi e… - SocciGianluca : @CarloCalenda Calenda è un grande, conosce gli scenari reali e pure quelli ipotetici. Però in compenso aiuta la des… - InfinitoIsacco : RT @Riccard65113178: @mraffa1946 Perché Salvini, Meloni, Renzi, Calenda, Boschi, Rosato, Carfagna, Gelmini........vado avanti????? -