Elisabetta Gregoraci non si nasconde più: le foto insieme a lui

Elisabetta Gregoraci finalmente ha deciso di non nascondersi più e si è mostrata felice in compagnia del giovane imprenditore Giulio Fratini, con cui da qualche tempo avrebbe una relazione. In occasione della settimana della moda i due sono stati paparazzati per le strade di Milano mentre camminano fianco a fianco: la complicità ormai non può più essere negata! Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini paparazzati insieme ancora una volta dai fotografi di Chi. Ormai non fa più notizia il fatto che vengano avvistati insieme, nello stesso evento o addirittura lungo la stessa strada, ma la vera novità è un'altra! Questa volta, a differenza di quanto avvenuto in passato, la showgirl calabrese e l'imprenditore non hanno fatto finta di non conoscersi.

