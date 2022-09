Condannato a 2 anni per omofobia l’ex leghista Fabio Tuiach: “Una sentenza storica” (Di giovedì 29 settembre 2022) l’ex consigliere comunale e candidato della Lega a Trieste Fabio Tuiach è stato Condannato per diffamazione a due anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa (il pubblico ministero aveva chiesto 10 mesi). La sentenza in questione va inserita nel contesto del processo ai danni del pugile, che era partito a seguito di alcune sue dichiarazioni nei confronti degli omosessuali esternate sui social e segnalate da Luca Paladini, capo dell’associazione milanese dei “Sentinelli”, tra l’altro ammessi come parte civile in tribunale. All’interno del post, pubblicato sul social network VKontakte (molto diffuso in Russia) e finito al centro delle polemiche, Fabio Tuiach scriveva in merito all’aggressione a Trieste di un attivista lgbt, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)consigliere comunale e candidato della Lega a Triesteè statoper diffamazione a duedi reclusione senza beneficio della pena sospesa (il pubblico ministero aveva chiesto 10 mesi). Lain questione va inserita nel contesto del processo ai ddel pugile, che era partito a seguito di alcune sue dichiarazioni nei confronti degli omosessuali esternate sui social e segnalate da Luca Paladini, capo dell’associazione milanese dei “Sentinelli”, tra l’altro ammessi come parte civile in tribunale. All’interno del post, pubblicato sul social network VKontakte (molto diffuso in Russia) e finito al centro delle polemiche,scriveva in merito all’aggressione a Trieste di un attivista lgbt, ...

