Atletica | operazione ok per Palmisano | tra una settimana il via alla riabilitazione

(Di giovedì 29 settembre 2022) Bologna, 29 set. - (Adnkronos) - Intervento chirurgico per la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella, operata stamattina all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. “L'atleta è stata sottoposta in data odierna a intervento di rimozione di setto fibroso inglobante il nervo sciatico nello spazio gluteo profondo dell'anca sinistra - informa il medico federale, dott. Andrea Billi - l'equipe chirurgica diretta dal dottor Dante Dri ha espresso parere positivo sull'andamento dell'intervento. L'atleta dovrà osservare un periodo di riposo di una, per poi iniziare la. I tempi di recupero verranno valutati successivamente”. L'era finalizzata a risolvere in maniera definitiva i problemi fisici che hanno fortemente condizionato la campionessa azzurra, ...

