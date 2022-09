sportli26181512 : Sampdoria, obiettivo 20mila biglietti per il Monza: Domenica la Sampdoria si troverà ad affrontare l'ennesima parti… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo aspetta il vero #Caputo: l'obiettivo dell'attaccante - SampNews24 : #Sampdoria-#Monza: obiettivo 20mila tifosi al Ferraris per lo scontro salvezza - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, #Winks si allena senza sosta. Obiettivo Monza - vale19811 : Sampdoria, Winks si allena senza sosta. Obiettivo Monza -

Calciomercato.com

...cifra che potrebbe essere sufficiente per convincere l'Inter a dare via il centrale ex. ...difensore in caso di addio di Skriniar Il nome che arriva da 'gazzetta.it' è un vecchio...Commenta per primo Lasta facendo il possibile per mettere a disposizione il prima possibile di Marco Giampaolo ... Le sue condizioni sono migliorate notevolmente, e l'adesso è quello ... Sampdoria, obiettivo 20mila biglietti per il Monza | Serie A Andrea Colpani, centrocampista del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro la Sampdoria ...I tifosi della Sampdoria sono pronti a riempire il Ferraris in vista della sfida con il Monza: l'obiettivo è raggiungere almeno quota 20mila ...