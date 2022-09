Merkel avverte | prendere sul serio Putin è segno di intelligenza politica

Adnkronos : ?? Le dichiarazioni di Vladimir #Putin sul nucleare vanno prese sul serio. L'avvertimento arriva dall'ex cancelliera… - pameladiverona : RT @Adnkronos: ?? Le dichiarazioni di Vladimir #Putin sul nucleare vanno prese sul serio. L'avvertimento arriva dall'ex cancelliera tedesca… - iopiena : RT @Adnkronos: ?? Le dichiarazioni di Vladimir #Putin sul nucleare vanno prese sul serio. L'avvertimento arriva dall'ex cancelliera tedesca… - amerigormea : RT @Adnkronos: ?? Le dichiarazioni di Vladimir #Putin sul nucleare vanno prese sul serio. L'avvertimento arriva dall'ex cancelliera tedesca… - CettinaCaminiti : Ucraina, Merkel avverte: 'Putin su armi nucleari va preso sul serio' -

Reportage online

14.09 ": le dichiarazioni di Putin vanno prese sul serio Le dichiarazioni di Vladimir Putin vanno prese sul serio. L'avvertimento arriva dall'ex cancelliera tedesca Angelaa ..." Bisogna prendere sul serio le sue parole ", ha detto, che ha chiesto di "non minimizzarle fin dall'inizio come se fossero un bluff" e di "affrontarle seriamente", secondo quanto riporta la ... Ucraina, Merkel avverte: “Putin su armi nucleari va preso sul serio” Le dichiarazioni di Vladimir Putin vanno prese sul serio. L'avvertimento arriva dall'ex cancelliera tedesca Angela Merkel.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...