Mercoledì 28 settembre | Da non perdere il Rosario che unisce tutta l’Italia

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ecco le info per collegarsi all diretta deldi questa sera: un momento importante cheintera per chiedere il dono della pace e per tutte le necessità. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo complesso. Ilcheintera Perché la L'articolo28Da nonilcheproviene da La Luce di Maria.