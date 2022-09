La Casa Bianca: “Daremo asilo ai russi che scappano dalla guerra e non vogliono arruolarsi” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Washington – Gli Stati Uniti aprono le porte ai russi che chiedono asilo in fuga dalla guerra impopolare di Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Noi crediamo che a prescindere dalla loro nazionalità possono fare richiesta di asilo negli Stati Uniti ed avere le loro richieste valutate caso per caso”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti al briefing. Sono migliaia, infatti, i cittadini russi, fino a 10mila al giorno, che stanno cercando di entrare in Georgia e, solo nelle scorse ore, circa 5.500 veicoli, tra cui circa 3.600 auto, sono stati bloccati al confine a sud di Vladikavkaz. Secondo Tbilisi, il numero di russi in arrivo ogni giorno è quasi raddoppiato da ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 28 settembre 2022) Washington – Gli Stati Uniti aprono le porte aiche chiedonoin fugaimpopolare di Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce della, Karine Jean-Pierre. “Noi crediamo che a prescindereloro nazionalità possono fare richiesta dinegli Stati Uniti ed avere le loro richieste valutate caso per caso”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti al briefing. Sono migliaia, infatti, i cittadini, fino a 10mila al giorno, che stanno cercando di entrare in Georgia e, solo nelle scorse ore, circa 5.500 veicoli, tra cui circa 3.600 auto, sono stati bloccati al confine a sud di Vladikavkaz. Secondo Tbilisi, il numero diin arrivo ogni giorno è quasi raddoppiato da ...

