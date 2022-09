Koopmeiners, l’Atalanta ha il suo Generale: l’analisi (Di mercoledì 28 settembre 2022) La strepitosa crescita dell’Atalanta targata Gasperini passa dai piedi del suo Generale Teun Koopmeiners. Il centrocampista si è prepotentemente imposto nelle gerarchie del mister a suon di prestazioni, reti e tanta, tantissima personalità. Koopmeiners: caratteristiche Teun Koopmeiners è un centrocampista centrale che all’occorrenza può arretrare il proprio raggio d’azione per ricoprire il ruolo di mediano. Fa dello strapotere fisico e dell’intelligenza tattica le sue armi principali. Nell’ultima stagione di Serie A con la maglia dell’Atalanta ha anche notevolmente incrementato il proprio bottino realizzativo: sono già quattro le realizzazioni in sette partite di Serie A (eguagliato il record della scorsa stagione). La carriera Koopmeiners comincia a tirare ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 settembre 2022) La strepitosa crescita deltargata Gasperini passa dai piedi del suoTeun. Il centrocampista si è prepotentemente imposto nelle gerarchie del mister a suon di prestazioni, reti e tanta, tantissima personalità.: caratteristiche Teunè un centrocampista centrale che all’occorrenza può arretrare il proprio raggio d’azione per ricoprire il ruolo di mediano. Fa dello strapotere fisico e dell’intelligenza tattica le sue armi principali. Nell’ultima stagione di Serie A con la maglia delha anche notevolmente incrementato il proprio bottino realizzativo: sono già quattro le realizzazioni in sette partite di Serie A (eguagliato il record della scorsa stagione). La carrieracomincia a tirare ...

RadioSportiva : Tra le squadre di serie A più colpite dagli infortuni ci sono il Milan (Theo, Tonali, Maignan) e l'Atalanta (Koopme… - corrierebergamo : L’Atalanta e gli euro-infortuni: tornano a casa Demiral e Koopmeiners - sportli26181512 : Atalanta, Koopmeiners e Demiral rientrano dalle Nazionali: Noie muscolari per il turco, commozione cerebrale per l'… - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #Olanda, #VanDijk rassicura l'#Atalanta: 'Mi è stato detto che #Koopmeiners ora sta bene' - sportli26181512 : Atalanta, trauma cranico per Koopmeiners: lascia l'Olanda e torna a Bergamo -