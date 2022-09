Gazzetta_it : Messi show, assist Lautaro, Di Maria c’è: lezione Argentina alla Giamaica - Italian : Giamaica battuta, 100/a vittoria di Messi con l'Argentina - fisco24_info : Giamaica battuta, 100/a vittoria di Messi con l'Argentina: Nel 3-0 finale la 'Pulce' del PSG ha firmato anche una d… - Luxgraph : Di Maria protagonista con l'Argentina. Paredes, panchina - sportface2016 : #Argentina, #Scaloni confermato fino al 2026: c'è l'annuncio -

Andata il 6 settembre 1972, ad Avellaneda, in un clima da corrida, com'era consuetudine. Ritorno il 28 ad Amsterdam. Uno a uno in, gol di Cruijff e Sà, tra minacce e articolazioni degli olandesi perennemente a rischio. Al ritorno Neeskens e una doppietta di Rep, 3 - 0 senza storia. La vecchia Coppa Intercontinentale ...L'non sembra volersi fermare. Dopo aver superato in scioltezza l' Honduras , l'albiceleste si impone con un secco 3 - 0 anche contro la Giamaica , con il gol di Julian Alvarez su assist di ... Calcio: Argentina, ct Scaloni rinnova fino al 2026 Buenos Aires, 28 set. -(Adnkronos) - Lionel Scaloni sarà il commissario tecnico della nazionale argentina almeno fino ai Mondiali del 2026. La conferma ufficiale arriva dal presidente ...