NBA | James | “Importante essere a disposizione della squadra | credo nei Lakers”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) LeBronè intervenuto in occasione del Media Day di pre-stagione, parlando di ciò che lo attende in quella che sarà la sua ventesima annata in NBA. “La cosa fondamentale è. La priorità resta evitare gli infortuni, ma in alcuni casi non c’è nulla che si possa fare, perciò è bene confermarsi uno dei leaderfranchigia” ha dichiarato la stella dei Los Angeles. Nonostante la possibilità di superare Kareem Abdul-Jabbar come miglior realizzatore si sempre, LeBron ha altre idee in testa: “Non mi sono mai allenato per battere i record, bensì peral meglio in vista delle partite. Sicuramente è fantasticoad un passo dal stabilire un primato simile, ma ci ho pensato solamente ...