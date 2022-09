"Il Pd il loro socio occulto". Ghisleri smaschera Letta: scossa post-voto (Di martedì 27 settembre 2022) A lavorare per il centrodestra, seppur involontariamente, è stato Enrico Letta. La sconfitta del Partito democratico, è l'analisi di Alessandra Ghisleri, è tutta da imputare ai dem. E i numeri lo confermano: "Dal famoso 40,8 per cento di Renzi nel 2014, il Pd ha perso quasi 5 milioni di voti. È il principale socio occulto degli altri partiti. Alleati e avversari", dice senza mezzi termini sulle colonne de La Stampa. Qui la sondaggista di Euromedia Research tiene a precisare che in questi 5 anni un importante cambiamento c'è stato e riguarda l'affluenza. Quest'ultima è stata da record e dimostra come "i partiti non siano riusciti a convincere" una sostanziale fetta di elettori. Ma non solo, perché in questi mesi si è registrata un'altra novità: Giorgia Meloni. Il suo è il partito che ha registrato una maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) A lavorare per il centrodestra, seppur involontariamente, è stato Enrico. La sconfitta del Partito democratico, è l'analisi di Alessandra, è tutta da imputare ai dem. E i numeri lo confermano: "Dal famoso 40,8 per cento di Renzi nel 2014, il Pd ha perso quasi 5 milioni di voti. È il principaledegli altri partiti. Alleati e avversari", dice senza mezzi termini sulle colonne de La Stampa. Qui la sondaggista di Euromedia Research tiene a precisare che in questi 5 anni un importante cambiamento c'è stato e riguarda l'affluenza. Quest'ultima è stata da record e dimostra come "i partiti non siano riusciti a convincere" una sostanziale fetta di elettori. Ma non solo, perché in questi mesi si è registrata un'altra novità: Giorgia Meloni. Il suo è il partito che ha registrato una maggior ...

I probabili ministri del Governo Meloni Si è sempre dichiarato contrario a un'immigrazione che spogli le nazioni dello spirito dei loro ... è socio fondatore dello Studio Leo " con sedi a Roma e a Milano " oltreché essere autore di un testo ... Il Sud è dei 5 Stelle ma non chiamatelo voto di scambio (27/09/2022) Ecco il voto del Sud letto da Andrea Morniroli, socio della cooperativa sociale Dedalus di Napoli e ... se in Italia abbiamo in media 9 punti in meno di elettori che hanno esercitato il loro diritto di ... Lavoro e Diritti Tod’s: il socio Tabor in disaccordo sul prezzo dell’Opa Il fondo d'investimento di New York, che possiede circa lo 0,4% delle azioni Tod's, chiede di alzare il valore dell'offerta da 40 a 76-82 euro per azione. Ferrarelle diventa socio di Sanidrink e investe in ricerca Roma, 27 set. Adnkronos) – Lgr Holding Spa, capogruppo di Ferrarelle Società Benefit, azienda italiana attiva nel mercato delle acque minerali, è il nuovo socio della startup Sanidrink, costituita nel ... Si è sempre dichiarato contrario a un'immigrazione che spogli le nazioni dello spirito dei... èfondatore dello Studio Leo " con sedi a Roma e a Milano " oltreché essere autore di un testo ...Ecco il voto del Sud letto da Andrea Morniroli,della cooperativa sociale Dedalus di Napoli e ... se in Italia abbiamo in media 9 punti in meno di elettori che hanno esercitato ildiritto di ... Bonus sud 2022, nuove indicazioni dall’Agenzia delle entrate Il fondo d'investimento di New York, che possiede circa lo 0,4% delle azioni Tod's, chiede di alzare il valore dell'offerta da 40 a 76-82 euro per azione.Roma, 27 set. Adnkronos) – Lgr Holding Spa, capogruppo di Ferrarelle Società Benefit, azienda italiana attiva nel mercato delle acque minerali, è il nuovo socio della startup Sanidrink, costituita nel ...