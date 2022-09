Bergamo, l’ex giudice Bellomo prosciolto per i casi del dress code imposto a tre ex allieve: era accusato di stalking e violenza privata (Di martedì 27 settembre 2022) Cadono quasi tutte le accuse nei confronti dell’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato per aver imposto un particolare dress code alle allieve della scuola per aspiranti magistrati «Diritto e scienza» con sede a Bari. Il gup di Bergamo Vito Di Vita in merito alle accuse su tre delle quattro ex allieve ha disposto il non luogo a procedere perché «il fatto non sussiste». I fatti in questione erano avvenuti tra il 2015 e il 2018. Per quanto riguarda invece il quarto caso di cui è accusato Bellomo, il gup ha trasferito gli atti a Massa Carrara, riducendo l’accusa in tentata violenza privata. prosciolto dalle stesse ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Cadono quasi tutte le accuse nei confronti deldel Consiglio di Stato Francescoper averun particolarealledella scuola per aspiranti magistrati «Diritto e scienza» con sede a Bari. Il gup diVito Di Vita in merito alle accuse su tre delle quattro exha disposto il non luogo a procedere perché «il fatto non sussiste». I fatti in questione erano avvenuti tra il 2015 e il 2018. Per quanto riguarda invece il quarto caso di cui è, il gup ha trasferito gli atti a Massa Carrara, riducendo l’accusa in tentatadalle stesse ...

