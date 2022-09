Tullia D’Aragona | l’amore dal punto di vista femminile

(Di lunedì 26 settembre 2022) Benvenuti nell’universodi LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nel 500? alla scoperta di un’eccellente poetessa troppo spesso dimenticata. Parleremo di amore, didie di poesia. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae le sue opere Amore un tempo in cosí lento focoarse mia vita, e sí colmo di dogliastruggeasi il cor, che qual altro si vogliamartír fora ver lei dolcezza e gioco. Sono i primi versi di una poesia diintitolata “Amore un tempo in così lento foco” scelta da Quasimodo che riscoprì la dimenticata poetessa rinascimentale inserendo i suoi versi in “Lirica d’amore italiana” del 1957. Eppure laera stata una donna speciale per la sua epoca grazie ...

Elle

... gli amanti or piangono, or ridono; anzi (il che è non solo più meraviglioso, ma del tutto impossibile agli altri uomini) piangono e ridono in un medesimo tempo (, Dell'infinità'...... in mostra spiccano i ritratti di Veronica Franco di Domenico Tintoretto e la Salomè, aliasdi Moretto da Brescia, cortigiane erudite, diventate famose poetesse, di cui troviamo i ... Tullia D'Aragona, la poetessa cortigiana che credeva nella parità