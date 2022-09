Liga | il Clasico tra Real e Barcellona andrà in scena il 16 ottobre

(Di lunedì 26 settembre 2022)indomenica 16alle 16.15 iltraMadrid e, attualente nelle prime due posizioni i classifica in. La squadra di Ancelotti avrà a disposizione un giorno in più di recupero, visto che affronterà lo Shakhtar Donetsk l’11in Polonia, mentre i bluegrana ospiteranno i nerazzurri il giorno successivo. SportFace.

sportface2016 : #Liga: il #Clasico tra #RealBarcellona andrà in scena il 16 ottobre - TUDNMEX : Ricardo Cadena sancionado?? - Etzi2891 : - tuttoatalanta : Il punto sulla Liga - El Clàsico è del Real, il Barcellona non molla - _emdiaz : menang el clasico setara 7x ballon dor 6x ucl 10x la liga 9x copa del rey 5x world cup 6x club world cup 11x supercup 100x dubai dor -

