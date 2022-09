Il centrodestra lontano dalla maggioranza dei 2/3 (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni raccoglie con Fdi gli stessi voti dell'intero centrosinistra. Lega (9%) e Forza Italia (8%) sono dietro Fratelli d'Italia in tutti i collegi tranne quello di Vibo Valentia della Camera (dove è avanti Forza Italia). Noi... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni raccoglie con Fdi gli stessi voti dell'intero centrosinistra. Lega (9%) e Forza Italia (8%) sono dietro Fratelli d'Italia in tutti i collegi tranne quello di Vibo Valentia della Camera (dove è avanti Forza Italia). Noi...

RiccardoPanepi2 : Io sono estremamente lontano dalle idee del centrodestra però la democrazia non è unilaterale. Perché se la sinistr… - iISud24 : Vincono il centrodestra e la Meloni. Centrosinistra lontano. Il M5S tiene ma perde la metà dei voti #26settembre… - PaoloVicini1 : “Nel complesso, il centrodestra avrebbe i numeri per governare ma sarebbe lontano dalla maggioranza dei due terzi a… - Giusy080879 : @rulajebreal Ma ste che c..o te ne frega non dovresti essere lontano dall'Italia? Non te ne eri andata? Non avevi d… - maquelloemario : Quella del #centrodestra sembra una storia molto simile a quella dei 5s nel 2018: vittoria larga inutile ai fini de… -