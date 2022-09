Harry vuole cancellare parti del suo libro ‘bomba’: ecco cosa ha scritto il “principe pentito” (Di lunedì 26 settembre 2022) Doveva essere un “libro bomba” ma rischia di essere al massimo un “petardo” quello che Harry d’Inghilterra sta per dare alle stampe. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dal The Sun, il principe avrebbe chiesto una revisione in extremis del volume edito da Penguin Random House, con l’obiettivo di togliere o quantomeno di edulcorare alcuni passaggi chiave. Il motivo? “Potrebbero esserci cose che potrebbero non sembrare così belle se escono così presto dopo la morte della regina e dopo che suo padre è diventato re”, ha rivelato una fonte al tabloid. Insomma, Harry ha tirato il freno a mano, spaventato dall’eco mediatica che le rivelazioni contenute nel libro potrebbero innescare a poche settimane dalla morte di Elisabetta II oltre che dai contraccolpi sulla popolarità sua e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Doveva essere un “bomba” ma rischia di essere al massimo un “petardo” quello ched’Inghilterra sta per dare alle stampe. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dal The Sun, ilavrebbe chiesto una revisione in extremis del volume edito da Penguin Random House, con l’obiettivo di togliere o quantomeno di edulcorare alcuni passaggi chiave. Il motivo? “Potrebbero esserci cose che potrebbero non sembrare così belle se escono così presto dopo la morte della regina e dopo che suo padre è diventato re”, ha rivelato una fonte al tabloid. Insomma,ha tirato il freno a mano, spaventato dall’eco mediatica che le rivelazioni contenute nelpotrebbero innescare a poche settimane dalla morte di Elisabetta II oltre che dai contraccolpi sulla popolarità sua e di ...

