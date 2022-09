MotoGP, Francesco Bagnaia: “Che ca****a, sono un co*****e. Dovevo aspettare, avrei superato Quartararo” (Di domenica 25 settembre 2022) Francesco Bagnaia è caduto nel corso dell’ultimo giro del GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Motegi. Il ribattezzato Pecco si trovava in nona posizione e in scia a Fabio Quartararo in chiusura di una gara decisamente complicata. In quel frangente perdeva soltanto un punto dal francese in classifica ed era un bottino tutto sommato positivo considerando le premesse della vigilia. Poi il tentativo di sorpasso e la caduta (con tanto di auto applauso), che lo ha spedito a -18 dal francese nella lotta per il titolo. Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Applaudivo la ca****a che avevo appena fatto, mi stavo dando del co*****e. Era stata una gara ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)è caduto nel corso dell’ultimo giro del GP del Giappone 2022, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Motegi. Il ribattezzato Pecco si trovava in nona posizione e in scia a Fabioin chiusura di una gara decisamente complicata. In quel frangente perdeva soltanto un punto dal francese in classifica ed era un bottino tutto sommato positivo considerando le premesse della vigilia. Poi il tentativo di sorpasso e la caduta (con tanto di auto applauso), che lo ha spedito a -18 dal francese nella lotta per il titolo.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Applaudivo lache avevo appena fatto, mi stavo dando del. Era stata una gara ...

