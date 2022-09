Gli insulti a Samantha Cristoforetti per aver mangiato insetti

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) @astroAccording to @UN’s Food & Ag Org, over 2000 species of insects are consumed by humans around the planet. And also in space! My blueberry cereal bar here also contains cricket flour as a source of protein #MissionMinerva #SpaceLife #bonusfood #SpaceTok ? Aesthetic – Gaspar, astronauta italiana e prima donna europea nominata comandante della Stazione spaziale internazionale (nota anche come ISS, dall’inglese International Space Station), è anche una divulgatrice scientifica molto attiva sui principali social network, compreso TikTok. Sul social network cinese,condivide aneddoti sulla vita nello spazio e risponde alle domande degli utenti, spesso curiosi di sapere come si vive in condizioni così particolari. In un video pubblicato un giorno fa, ...