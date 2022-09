Apple Watch: le 6 funzioni che arriveranno per la fine dell’anno (Di domenica 25 settembre 2022) I nuovi Apple Watch sono disponibili sul mercato, anche se bisogna ricordare che alcune delle funzioni software annunciate durante il keynote di presentazione arriveranno solo più tardi. Come riportato da ‘macrumors.com‘, alcune saranno parte di WatchOS 9, mentre altre resteranno esclusiva dei modelli appena lanciati. Il rilevamento circuito (fusione dei dati da GPS e Apple Maps per riconoscere se l’utente sta praticando attività fisica in un circuito chiuso), per esempio, arriverà per la fine dell’anno (prima negli Stati Uniti) a bordo di tutti gli Apple Watch (dalla generazione 4 a seguire). Lo stesso discorso può essere fatto per Race Route: trattasi di una funzione ideata per i corridori che consentirà agli ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022) I nuovisono disponibili sul mercato, anche se bisogna ricordare che alcune dellesoftware annunciate durante il keynote di presentazionesolo più tardi. Come riportato da ‘macrumors.com‘, alcune saranno parte diOS 9, mentre altre resteranno esclusiva dei modelli appena lanciati. Il rilevamento circuito (fusione dei dati da GPS eMaps per riconoscere se l’utente sta praticando attività fisica in un circuito chiuso), per esempio, arriverà per la(prima negli Stati Uniti) a bordo di tutti gli(dalla generazione 4 a seguire). Lo stesso discorso può essere fatto per Race Route: trattasi di una funzione ideata per i corridori che consentirà agli ...

