Regina Elisabetta II, svelata la lapide della sovrana: ecco dove è sepolta (Di sabato 24 settembre 2022) La prima foto della lapide della Regina Elisabetta II arriva dall’account ufficiale della Royal family, dopo cinque giorni dalla sepoltura della sovrana nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor. La Regina scomparsa lo scorso 8 settembre è stata sepolta presso il memoriale di Giorgio VI, suo padre morto nel 1952 quando Elisabetta salì al trono giovanissima. Sulla lapide infatti compaiono i nomi dei genitori della Regina, assieme a quello del marito Filippo: «Oggi viene pubblicata una fotografia della lapide in pietra ora installata presso la cappella commemorativa di Re Giorgio VI, a seguito ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) La prima fotoII arriva dall’account ufficialeRoyal family, dopo cinque giorni dalla sepolturanella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor. Lascomparsa lo scorso 8 settembre è statapresso il memoriale di Giorgio VI, suo padre morto nel 1952 quandosalì al trono giovanissima. Sullainfatti compaiono i nomi dei genitori, assieme a quello del marito Filippo: «Oggi viene pubblicata una fotografiain pietra ora installata presso la cappella commemorativa di Re Giorgio VI, a seguito ...

