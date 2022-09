Primo ko del Pordenone, Padova e Feralpisalò in testa al girone A (Di sabato 24 settembre 2022) Ben 29 partite in un'unica giornata, un ricchissimo sabato di Serie C con i tre gironi concentrati per lasciare libera la domenica elettorale. Non si gioca soltanto Vicenza - Juventus Next Gen nel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 settembre 2022) Ben 29 partite in un'unica giornata, un ricchissimo sabato di Serie C con i tre gironi concentrati per lasciare libera la domenica elettorale. Non si gioca soltanto Vicenza - Juventus Next Gen nel ...

ASRomaFemminile : VINCIAMO NOI! IN RIMONTA! #RomaFiorentina 2-1! Le reti di Roman e Giacinti nella ripresa ribaltano il gol di Caten… - elenabonetti : Di sanità non parla più nessuno. Hanno dimenticato le liste d’attesa, la pandemia, i medici eroi e eroine. Noi siam… - Eurosport_IT : ??-??-??-??-??-?? ?????? Berrettini vince il tie-break del primo set contro Auger per 13-11 ?? #EurosportTENNIS | #LaverCup… - Andrekurzh : @MarziaPalma2 @alexmagnicxc Titolo del primo film marzia?? - nanni_1961 : @DaniaRess Che lago è? Belle le pale di fico d’india in primo piano, un contrasto curioso tra la pianta grassa e l’… -