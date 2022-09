Caduta Libera oggi, 24 settembre 2022: Michele Marchesi vince 40.000 euro (Di sabato 24 settembre 2022) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 24 settembre 2022 Nella puntata del 24 settembre 2022, si è confermato campione Michele Marchesi, 30enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia. Michele è arrivato al gioco finale con 40.000 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 settembre 2022) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 24Nella puntata del 24, si è confermato campione, 30enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia.è arrivato al gioco finale con 40.000 ...

