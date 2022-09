Uomini e Donne, incredibile somiglianza tra Wilma Goich e Gemma Galgani: la reazione della dama (Di venerdì 23 settembre 2022) Il secondo appuntamento della settima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato la seconda parte dei vipponi. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia è stata anche Wilma Goich, celebre cantante italiana che ha partecipato a diversi Festival di Sanremo. La donna, tuttavia, è stata protagonista di un imprevisto davvero divertente. Alcuni suoi inquilini, infatti, l’hanno scambiata per Gemma Galgani, così come molti telespettatori. Diplomatica è stata la reazione della dama di Uomini e Donne. Uomini e Donne anticipazioni: coppia del trono over lascia il programma? Ecco quando verrà registrata la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 settembre 2022) Il secondo appuntamentosettima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato la seconda parte dei vipponi. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia è stata anche, celebre cantante italiana che ha partecipato a diversi Festival di Sanremo. La donna, tuttavia, è stata protagonista di un imprevisto davvero divertente. Alcuni suoi inquilini, infatti, l’hanno scambiata per, così come molti telespettatori. Diplomatica è stata ladianticipazioni: coppia del trono over lascia il programma? Ecco quando verrà registrata la ...

