Telefono Azzurro insieme al Garante per la Protezione dei Minori nell’universo digitale

Fondazione S.O.S – Il Telefono Azzurro Onlus prende parte a State of Privacy 2022, un evento organizzato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali per celebrare i 25 anni di attività dell'istituzione. L'evento si tiene a Napoli oggi 23 settembre 2022 presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Tra i contenuti trattati non può mancare il tema della Protezione dei Minori e dell'uso sicuro di internet, su cui Telefono Azzurro da sempre collabora attivamente con il Garante. La cooperazione tra le due realtà si manifesta costantemente attraverso interventi periodici online e nelle scuole di tutta Italia, attività formative e di prevenzione che aiutino i più giovani ad acquisire consapevolezza sul valore dei loro dati e a far

