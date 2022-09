Russia, la guerra ora «entra nelle nostre vite».?Chi ha paura della chiamata alle armi (Di venerdì 23 settembre 2022) Se i sondaggi raccolti in questi mesi sottolineavano il sostegno all’operazione da parte di una maggioranza di russi, la prospettiva è cambiata con la mobilitazione Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 settembre 2022) Se i sondaggi raccolti in questi mesi sottolineavano il sostegno all’operazione da parte di una maggioranza di russi, la prospettiva è cambiata con la mobilitazione

ladyonorato : Chi ha voluto che l’intera UE aprisse le ostilità contro la Russia, è e sarà responsabile di tutte le conseguenze c… - martaottaviani : Com’è quella storia del ‘#Putin ha il consenso del suo popolo?’ Lo ha detto un ex parlamentare, autore di ‘reportag… - gparagone : Noi non siamo in #guerra con nessuno, ma stiamo pagando il prezzo più caro. Noi non stiamo con #Putin; noi stiamo… - NancyMartinazzo : RT @maxdantoni: Mi pare che oggi molti, quasi tutti, stiano scoprendo che la Russia è una potenza nucleare che non può permettersi di perde… - Gab_1271 : RT @aldesiderio: #Cina contro #Russia: la crisi della strana coppia. Come cambia la guerra in #Ucraina dopo il vertice Sco a Samarcanda - o… -