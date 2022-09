Nations League, Italia-Inghilterra 1-0: gol di Raspadori (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Italia batte 1-0 l’Inghilterra nel match valido per la quinta giornata del Gruppo 3 della Nations League. Il gol di Raspadori dà il successo alla Nazionale del ct Mancini che sale a 8 punti e ora è seconda alle spalle della sorprendente Ungheria, capolista a quota 10 dopo la vittoria per 1-0 in Germania a Lipsia. Il 26 settembre, gli azzurri fanno visita ai magiari nella sfida decisiva per il primo posto e per l’accesso alla Final Four. I tedeschi sono fermi a quota 6, gli inglesi sono fanalino di coda a 2 e retrocedono nella Serie B della competizione. LA PARTITA – Gli uomini di Mancini partono con piede sull’acceleratore e vanno vicini al gol al 5?. Dimarco arriva sul fondo, cross e incornata di Scamacca: Pope è attento e se la cava con l’aiuto della traversa. L’occasione è ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – L’batte 1-0 l’nel match valido per la quinta giornata del Gruppo 3 della. Il gol didà il successo alla Nazionale del ct Mancini che sale a 8 punti e ora è seconda alle spalle della sorprendente Ungheria, capolista a quota 10 dopo la vittoria per 1-0 in Germania a Lipsia. Il 26 settembre, gli azzurri fanno visita ai magiari nella sfida decisiva per il primo posto e per l’accesso alla Final Four. I tedeschi sono fermi a quota 6, gli inglesi sono fanalino di coda a 2 e retrocedono nella Serie B della competizione. LA PARTITA – Gli uomini di Mancini partono con piede sull’acceleratore e vanno vicini al gol al 5?. Dimarco arriva sul fondo, cross e incornata di Scamacca: Pope è attento e se la cava con l’aiuto della traversa. L’occasione è ...

