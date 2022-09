Le due bufale dette da Pino Insegno annunciando Giorgia Meloni in piazza del Popolo (Di venerdì 23 settembre 2022) Recitava uno spartito, imparato e ripetuto davanti alle persone presenti in piazza del Popolo per assistere all’evento romano di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. Sul palco, ad annunciare l’entrata in scena di Giorgia Meloni, c’era Pino Insegno. Lì, tra una semi-citazione de “Il Signore degli Anelli” – nella versione italiana, il doppiatore ha dato la voce al personaggio di Aragon -, l’attore romano ha esaltato la figura politica (e di donna) della Presidente di Fratelli d’Italia. Ma per fare questo è incappato in due bufale. LEGGI ANCHE > No, lo scatto di Meloni a Palermo non sembrerebbe modificato con Photoshop In tanti, come ormai troppo spesso accade, hanno ferocemente attaccato Pino Insegno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) Recitava uno spartito, imparato e ripetuto davanti alle persone presenti indelper assistere all’evento romano di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. Sul palco, ad annunciare l’entrata in scena di, c’era. Lì, tra una semi-citazione de “Il Signore degli Anelli” – nella versione italiana, il doppiatore ha dato la voce al personaggio di Aragon -, l’attore romano ha esaltato la figura politica (e di donna) della Presidente di Fratelli d’Italia. Ma per fare questo è incappato in due. LEGGI ANCHE > No, lo scatto dia Palermo non sembrerebbe modificato con Photoshop In tanti, come ormai troppo spesso accade, hanno ferocemente attaccato...

AurelianoStingi : Smontiamo due bufale enormi sostenute da novax e non solo: 1. 'I vaccini contro la Covid19 non servono, si contin… - tommasosauro : RT @giornalettismo: In tanti si sono concentrati sulla citazione de #IlSignoreDegliAnelli. Ma il vero problema sono due passaggi della pr… - giornalettismo : In tanti si sono concentrati sulla citazione de #IlSignoreDegliAnelli. Ma il vero problema sono due passaggi dell… - duepuntocinque : @RODOLFOPRENESTI @fdragoni Già, come poi fosse stato vero avrebbero mandato inviati ecc. Prima di credere, fare un… - vihysaz2zw : @francomtonelli @matteorenzi Siete due cazzari, sapete solo raccontare bufale, come i soldi che non avete mai dato… -